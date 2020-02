Modo tappade poäng – Timrå allt närmare

Foto: Adam Ihse/TT

David Åslin sänkte Patrik Bartosak – och sedan topplaget Modo.

Med Vita Hästens 6–4-seger, samtidigt som tabelltrean Timrå vann stort mot Almtuna, tätnar kampen om platsen i den hockeyallsvenska finalen.

Christopher Fish satte 3–3 efter 19.03 av tredje perioden och skickade sedan in en retur till 4–3 56 sekunder senare.

Men Vita Hästen var inte färdiga där.

David Åslin – som tidigare i matchen hamnade i fokus av en annan anledning – gjorde 5–3 innan Fish distinkt skickade in sitt tredje mål till 6–4.

Modo, som ledde med 1–0 och 3–2, tappade därmed viktiga poäng i kampen om platsen till den hockeyallsvenska finalen mot Björklöven.

Timrå vann stort

Och inte blev situationen bättre av att tabelltrean Timrå, som även jagar finalplatsen, krossade Almtuna med hela 11–1 – Jonathan Dahlén med fyra mål – och nu är uppe på samma poäng som Modo och dessutom putsade till målskillnaden rejält.

– Vi vet att vi måste göra vårt jobb. De (Timrå) är starka nu och det gäller att vi vinner de matcher som är kvar, sade Modos Henrik Björklund till C More.

– Det är bara att gilla läget och just nu ligger vi före.

Bartosak skadad?

För Örnsköldsvikslaget lär det dessutom finnas oro kring Patrik Bartosak.

Den tjeckiske förstemålvakten tvingades nämligen avbryta matchen i slutet av första perioden efter att en huvudtackling från David Åslin.

– Han mår inte bra. Det är en checking to the head från blindside. Han är helt out, sade Modo-tränaren Björn Hellkvist till C More och kritiserade reglerna.

– Vi dömer bort en massa mål i svensk ishockey för offside i målgården bara om man petar på målvakten, och tror att vi skyddar målvakterna på det.

– Men en solklar pååkning och en checking to the head med en uppåtgående rörelse inne i målgården. Det är inte matchstraff? Jag blir inte klok på det här, det är helt sjukt.

Åslin fick 2+10 minuter för förseelsen och var tillbaka i spel i andra perioden, och satte sedan Vita Hästens 5–3 efter 5.57 av tredje perioden.