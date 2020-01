Miljontals reser – trots fruktade viruset

Foto: Chinatopix/AP/TT

Isolerade städer, reserestriktioner och skräck för det nya coronaviruset. Samtidigt har hundratals miljoner kineser rest över landet under de senaste dagarna inför firandet av det kinesiska nyåret.

– På många sätt liknar nyåret den svenska julen. Det är viktigt att komma hem till sin familj och det betyder att det blir otroligt mycket resande, säger Hanna Sahlberg, tidigare utrikeskorrespondent i Kina för Sveriges Radio.

Överfulla flygplatser och tågstationer. Så brukar det se ut dagarna innan det kinesiska nyåret, berättar Hanna Sahlberg, som många gånger har rest inom Kina i samband med nyårsfirandet.

För många kineser innebär nyåret den enda möjligheten till en veckas ledighet under året. Detta, kombinerat med att många stadsbor har sina rötter och ursprungsfamiljer kvar på landsbygden, bidrar till det utbredda resandet.

– Det finns till och med ett ord för det här, "chunyun", som kan översättas till vårtransporten eller vårrusningen på svenska. Alla vet att alla turistorter, alla hotell och alla vägar in och ut ur stora städer kan vara allvarligt överfulla. Det är otroligt olyckligt att det här viruset slår till mitt i det, säger Hanna Sahlberg.

Starkt resesug

I år infaller det kinesiska nyåret den 25 januari och det är en högtid som har flera likheter med den svenska julen, berättar Hanna Sahlberg.

– Det är viktigt att komma hem till sin familj, eller sin respektives familj, och känslan vid nyårsmiddagen är väldigt lik känslan vid ett svenskt julbord. Kommer man inte hem till nyår, eller har planerat någon rolig resa, så är det samma sak som att vara ensam hemma på julafton i Sverige. En hemsk känsla. Så suget att resa är jättestarkt, säger Hanna Sahlberg.

Att boka en spontanresa i samband med nyårsfirandet är det inte tal om.

– Folk vet exakt vilken dag tågbiljetterna släpps för den dagen man ska åka och alla kastar sig över tågbokningssystemet. Lyckas man inte boka direkt kan man bli tvungen att köpa svartbiljetter, säger Hanna Sahlberg.

"En tragedi"

Flera stora kinesiska städer har isolerats och miljontals människor påverkas av reserestriktioner.

– Jag befinner mig inte i landet nu, men jag har svårt att föreställa mig hur det ska vara möjligt att kontrollera en så stor stad som exempelvis Wuhan, som är större än New York och London. Jag är övertygad om att kinesiska myndigheter gör allt de kan för att försöka isolera viruset till specifika platser. Men mängden människor som reser är svår, om inte omöjlig, att kontrollera, säger Tim Rühlig, kinaexpert på Utrikespolitiska institutet.

Däremot tror han att fler kineser än vanligt kommer välja att stanna inomhus under de lediga dagarna, trots att det har blivit allt mer vanligt att röra sig ute och exempelvis besöka turistattraktioner och äta ute på restaurang under nyårsledigheten. Sarsepidemin under 00-talets första hälft har lämnat sina spår i det kinesiska medvetandet.

– Kineserna vet hur en pandemi kan se ut och jag är övertygad om att de är väldigt försiktiga, säger Tim Rühlig.

– Det som händer i Kina just nu är en tragedi. Att det händer just vid den här tidpunkten är särskilt olyckligt, men den stora utmaningen just nu är såklart viruset i sig, fortsätter han.