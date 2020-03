Michael Stipe släppte demo på Youtube-kanal

Foto: Domenico Stinellis

REM:s tidigare frontsångare Michael Stipe har släppt en första demoversion av en ny singel, "No time for love like now", på sin Youtube-kanal.

Låten, som han skrivit i samarbete med musikern Aaron Dessner från The National, blir den andra solosingeln Stipe släpper på egen hand sedan REM splittrades för åtta år sedan. Samtidigt har REM-hiten från 1987, "It's the end of the world as we know it", med sin apokalyptiska ton fått ett uppsving nu i mars – kanske på grund av rådande situation i världen med coronavirusets spridning.