"Klaus" dominerade Annie Awards

Foto: Netflix

Netflix "Klaus" blev den stora vinnaren vid årets Annie Awards, den animerade filmbranschens motsvarighet till Oscarsgalan.

Den tecknade julfilmen, skapad av den spanske animatören Sergio Pablos, handlar om en brevbärare som stiftar bekantskap med en stor och skäggig leksaktillverkare. Totalt kammade filmen hem 7 Annies vid galan i Los Angeles, bland annat för bästa film, bästa regi, bästa klippning och bästa karaktärsanimation.

Årets Annie Awards blev något av ett segertåg för Netflix, som totalt skrapade ihop 19 priser via filmer och tv-serier som "I lost my body", “Love, death & robots” och "BoJack Horseman".

"Klaus" och "I lost my body" har dessutom chans på en Oscar i februari då bägge tävlar i kategorin bästa animerade långfilm. Då ställs de mot “How to train your dragon: the hidden world”, “Missing link ”och “Toy story 4”.