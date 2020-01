Klappvänlig körsång och svala poplåtar

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Veterangospel, snygg pop och en avskalad låt om killar med känslor.

Så låter årets första bidrag i Melodifestivalen.

Efter att ha körat till förra årets vinnarlåt visar The Mamas tydligt att de nu är huvudpersoner i årets Melodifestival. Att trion verkligen kan sjunga är ingen hemlighet, inte heller att gospel ligger dem varmt om hjärtat. I bidraget "Move" lyckas de samtidigt mixa in moderna poptoner i ett svängigt, klappvänligt bidrag fullt av energi.

Från "Move" till "Moves" – Melodifestivaldebutanten Suzi P ligger bakom det sistnämna bidraget där hon kaxigt rapp-sjunger och uppmanar till rörelse i ytterligare ett dansvänligt bidrag. Hennes debutsingel "Shunon" väckte föräldrastorm när den spelades i barnprogrammet "Sommarlov", på grund av att originalversionen innehåller ord som "kokain" och "aina". "Moves" däremot är både barn- och föräldravänlig.

Vinnaren satsar igen

Robin Bengtsson är tillbaka i tävlingen efter vinsten 2017, och den här gången har han lånat sin titel från Abba. "Take a chance" är en snygg och tydlig poplåt, där Robin Bentsson tycks befinna sig på en annan sida av popgenren än i hans "I can't go on".

Även Malou Prytz är tillbaka efter förra årets färgglada bidrag "I do me". På den nya "Ballerina" får hon chans att visa upp en mognare popsida och en bredare röstkapacitet.

Rappduon OVÖ är debutanter i sammanhanget. Deras namn står för "Om vi överlever" och gruppen levererar en svängig hiphop med afrobeats. Trots gruppens ödesmättade namn är bidraget hoppfullt med ledorden "inga problem".

Schlagerballad

Sonja Aldén gör comeback efter bidraget "För att du finns" från 2007, och de gamla Sonja Aldén-fansen lär inte bli besvikna. Hennes nya låt "Sluta aldrig gå" fortsätter på balladspåret och tar lyssnaren tillbaka till en tid när ordet "Schlager" fortfarande användes flitigt i SVT-programmet.

Felix Sandman är en av årets förhandsfavoriter och har själv beskrivit sitt sound som "2025". "Boys with emotions" är en annorlunda och avskalad poplåt om att killar ska tillåta sig känna känslor. I låten sjunger Sandman på ett lite svalare, men trots allt engagerat sätt, om ämnet.