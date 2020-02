"Känns som jag blivit slängd som mat åt hajar"

Foto: Johan Nilsson/TT

Dopningsmisstänkta brottaren Jenny Fransson känner sig hjälplös.

Hon reagerar starkt mot att vattenflaskan som kunde rentvått henne inte går att analysera – och att det är hennes ansvar att styrka sin berättelse.

"Det känns som jag blivit slängd som mat år hajar", skriver hon på Instagram.

Fransson testade positivt för den anabola steroiden metyltestosteron den 9 januari. Hon misstänker sabotage och ville därför få sin vattenflaska, som hon använt på landslagsläger, analyserad.

32-åringen sade till Radiosporten att Riksidrottsförbundet (RF) skulle hjälpa henne med analysen, men Tommy Forsgren på Svensk Antidoping menar att det är omöjligt att testa flaskan, troligen av analystekniska skäl.

– Av de laboratorier vi varit i kontakt med är det inget som kan göra det, sade han till Aftonbladet.

Budskapet var också att det är idrottarens ansvar att styrka sin berättelse eller tes, något som får Jenny Fransson att reagera starkt.

"Aldrig känt mig så hjälplös och liten i hela mitt liv", skriver hon på sin Instagramstory.

I ett längre inlägg försöker OS-trean från 2016 sätta ord på känslorna.

"Just nu känns det som att jag blivit slängd som mat åt hajar och står helt ensam där all kunskap jag samlat på mig under mina 32 år inte har någon betydelse", skriver Fransson.

"Nu ska jag tydligen vara jurist, professor inom biomedicin och polis på samma gång för att kunna bevisa att jag inte tagit någon otillåten substans. Som elitidrottare är det tydligen mitt ansvar. Samtidigt som hela mitt liv är taget ifrån mig. Just nu känner jag mig inte större än en myra och inte värd någonting".

Åke Andrén-Sandberg, ordförande i RF:s dopningskommission, säger till SVT att det inte är säkert att en analys av flaskan hade kunnat fria Jenny Fransson.

– Om det finns något i flaskan, vad visar den i så fall? Det blir inte juridiskt hållbart. Men jag kan förstå om det kan finnas ett värde för henne, säger han.