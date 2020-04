Jätteförsäkring räddar Wimbledon i krisen

Foto: Tim Ireland/AP/TT

Tennisturneringen Wimbledon tecknade en försäkring mot en global pandemi och kan nu, enligt uppgift, kvittera ut 1,4 miljarder kronor.

Få andra idrottstävlingar har en liknande försäkring och många arrangörer riskerar nu att gå omkull till följd av coronakrisen.

– Jag skulle säga att det är ganska ovanligt att man har ett skydd för pandemi kopplat till inställda arrangemang, säger Lars-Inge Svensson, chef för Folksam Idrott, till TT.

– Det är tämligen dyrt att försäkra sig mot någon form av inställt arrangemang. Men, om det över huvud taget går att också få med någon form av pandemidel i det, då blir det dyrt, säger han.

Tecknade efter Sars

Wimbledon hade råd att betala och det visade sig vara välinvesterade pengar.

Den stora tennisturneringen har enligt idrottsanalytikern Darren Rovell på Acton Network lagt 2 miljoner dollar, 20 miljoner kronor, om året för en försäkring mot pandemier.

Försäkringen tecknades 2003, efter virussjukdomen sars utbrott.

– Det är intressant, att man tog lärdom av det. Sedan är det klart att Wimbledon, med sin historia, kan ha ett lättare förhandlingsläge gentemot försäkringsbolag, säger Lars-Inge Svensson och tillägger att intresset är "noll" från den globala försäkringsvärlden att få in en pandemidel i försäkringarna.

Får ut 1,4 miljarder

För Wimbledon är coronapandemin – som gör att grand slam-turneringen ställs in för första gången sedan andra världskriget – därmed ingen ekonomisk katastrof.

Arrangören All England Club kan enligt Darren Rovell plocka ut 1,4 miljarder från försäkringen.

– Vi har alltid försökt att köpa det bästa tillgängliga försäkringsskyddet, säger en talesperson för Wimbledon.

"Allvar"

Men för många tennistävlingar runt om i världen slår virusutbrottet hårt.

Enligt The New York Times har de flesta inte råd med en försäkring som täcker ett inställt evenemang eftersom premien kan ligga på mellan motsvarande 2 och 7 miljoner kronor per år.

– Vi har försäkring mot jordbävning och terrordåd och liknande saker, men ingen turnering som jag känner till har en försäkring mot den här typen av virus, säger Edwin Weindorfer, vars företag arrangerar de inställda grästurneringar på Mallorca och i Berlin och Stuttgart, till tidningen.

Utan försäkring måste förlusterna täckas på egen hand, om inte tourerna eller nationella tennisförbund väljer att hjälpa till.

– Det här är allvar, säger Steve Simon, vd för WTA-touren.

– Det slår enormt hårt mot tävlingarna och även mot spelarna som inte har möjlighet att tävla.