Holy skapar sig själv på nytt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kalejdoskopisk glamrock ger vika för blödande hjärtans syntpop på Holys nya album "Ryder".

Skivan är Hannes Ferms tredje fullängdare med Holy på Pnkslm Recordings, ett litet skivbolag som tar allt större plats i den svenska rockmyllan.

Den som hörde Hannes Ferms musikaliska alter ego Holys förra album "All these worlds are yours" och nu hoppas på mer av samma vara kommer att få en överraskning. För Holy anno 2020 bebor en annan galax än den som huserar den symfoniska vidvinkeltrippen från 2018, ett verk som, i likhet med ett paisleymönstrat plagg, kräver koncentration för att alla små detaljer ska framträda tydligt.

Tillsammans med producenten Jacob Haage och ett gäng syntar dekonstruerade Ferm ljudlandskapet han ägnat åratal åt att bygga upp. I stället växte en ny, retrofuturistisk värld i gränslandet mellan Berlins "Take my breath away" och Julee Cruises drömpop fram.

– Det föll sig naturligt att det blev en antites till vad jag gjorde med förra skivan. Jag ville prova att göra poplåtar med distinkta syntljud och låta sången vara långt fram, och jag ville se om jag klarar det utan att tappa min integritet eller min personlighet, säger Hannes Ferm.

Praktiskt tårtdiagram

Till alla som behöver hjälp med att på förhand förstå exakt vad för sorts upplevelse "Ryder" bjuder på har Hannes Ferm tagit fram ett tårtdiagram som illustrerar albumets beståndsdelar. Holys senaste är "20 procent postapokalyps, 20 procent synt, 20 procent romantik, 20 procent folköl, 20 procent pop".

– Många låtar beskriver landskap som är döda, men kan också vara kärlekslåtar beroende på hur de tolkas, säger han.

Någon som inte är förvånad över att Holy har bytt musikalisk skepnad är Johan Alm, som driver Pnkslm tillsammans med grundaren Luke Reilly.

– Det roliga med att jobba med Hannes är att han driver på allt själv och det blir inte samma sak om och om igen. Vi har aldrig förväntat oss någonting speciellt och samtidigt heller aldrig fått det vi har förväntat oss – på bästa sätt, säger Alm.

Brokigt släktträd

Det finns en anledning till att det är både Hannes Ferm och Johan Alm som tar emot på kontoret på Södermalm i Stockholm. Deras öden är trots allt tätt sammanflätade. Det var i och med släppet av Holys första album "Stabs" som Alm och Reilly beslutade sig för att satsa på skivbolaget på heltid.

Historien som följer kräver nästan en anslagstavla med knappnålar och röda trådar för att hålla koll på alla spelare, men kontentan är följande: Pnkslm är inget stort skivbolag. Många av banden känner varandra, och står för en musikalisk korsbefruktning i form av olika medlemmars gästspel i inspelningsstudion eller på scen.

Det hela bidrar till vad som åtminstone utifrån verkar vara en väldigt familjär stämning.

Johan Alm bekräftar bilden.

– Det är någonting vi uppmuntrar och en av sakerna som gör att det har varit så kul från början för vår del, och det är väldigt roligt när det växer vidare, säger han.

– Det kan ju verka incestuöst utifrån men det handlar mycket om att värna om en kultur som växer organiskt och flyter samman, säger Hannes Ferm, som också har varit inspelningstekniker på ett flertal svenska Pnkslm-släpp.

Fakta Fakta: Holy Holy är Hannes Ferm, född 1994 i Piteå. Förutom att göra skivor som Holy sysselsätter sig Ferm också som musikproducent, just nu för bandet Makthaverskan, och som student på Konstfack i Stockholm. "Ryder" är hans tredje fullängdare, som följer "All these worlds are yours" (2018) och "Stabs" (2015). I samband med släppet av "Ryder" spelar Holy live några datum: 28/2 Stockholm, 13/3 Malmö, 14/3 Göteborg. Visa mer...