Höjdpunkterna i Göteborgs hästshow

Foto: Jessica Gow/TT

Vilka tar sig till världscupfinalen i Las Vegas i april? Det avgörs i Scandinavium. Likaså vilka som plockar viktiga poäng i dressyrens kval.

Men hästshowen i Göteborg är mer än elitryttare på topphästar. Här dyker också framtidens stjärnor upp.

Showen inleddes under onsdagen med junior- och ungdomstävlingar i hoppning och dressyr. Morgondagens vinnare, Young Rider Cup och Lövsta Future Challenge lockar de just nu främsta unga ryttarna. Tävlingar som förbundskaptenerna Henrik Ankarcrona (hoppning) och Bo Jenå (dressyr) följer noga.

Här är några av de sportsliga höjdpunkterna i showen:

Torsdag 20 februari:

Hoppning: Två klasser på kvällen. Peder Fredricson, Malin Baryard Johnsson och Henrik von Eckermann är några av de svenska stjärnorna som startar.

Fredag 21 februari:

Dressyr: GP-momentet inleder världscupkvalet. Danskan Cathrine Dufour tog tre EM-medaljer vid EM i Göteborg 2017. Nu är hon ännu bättre och är ett av de stora namnen på plats. Den svenska eliten avstår i år – allt med sikte på OS. Varken Patrik Kittel, Juliette Ramel eller Therese Nilshagen tävlar. Och i sista stund lämnade Antonia Ramel återbud.

Hoppning: Kval till söndagens världscup. Placeringarna i kvalet avgör startordningen.

SVT:s sändningar: 13.25–16.45 (dressyr, SVT Play), 18.00–20.00 (hoppning, SVT 2 och SVT Play),

Lördag 22 februari:

Dressyr: Det fria programmet avgörs i världscupen.

Nostalgitripp: Showen uppmärksammar några av sportens största med en egen Hall of Fame. I år hyllas en kvartett som på olika sätt profilerat sig under showens 44 år. Hugo Simon (hoppryttare), Isabell Werth (dressyrryttare), Jan Fristedt (profil), Butterfly Flip (hopphäst), Briar (dressyrhäst) väljs in i år.

Hoppning: Gothenburg Trophy. Förra årets vinnare Rolf-Göran Bengtsson är tillbaka för att försöka försvara titeln.

SVT:s sändningar: 16.25–20.00 (dressyr, SVT 2), 21.00–22.30 (hoppning, SVT Play)

Söndag 23 februari:

Hoppning: Finalen i Young Rider Cup. Sveriges främsta ryttare i åldern 16–21 år gör upp om segern.

Showen avslutas med världscupkvalet, det sista och avgörande. De 18 främsta ryttarna kvalar in till finalen i Las Vegas i april. Peder Fredricson har fortfarande en liten chans att nå finalen.

SVT:s sändningar: 14.55–17.00 (hoppning, SVT 2),17.00–17.15 (hoppning, SVT 1).

Svenska hoppryttare i elitklasserna: Peder Fredricson, Henrik von Eckermann, Malin Baryard Johnsson, Fredrik Jönsson, Stephanie Holmén, Douglas Lindelöw, Angelica Augustsson Zanotelli, Rolf-Göran Bengtsson, Linda Heed, Erica Swartz, Daniel Svensson, Emma Emanuelsson, Janelle Larsson, Rebecca Hallberg Fischer, Mikaela Gustaphson, Hedda Wallin, Alice Tapper.

Svenska dressyrryttare i elitklasserna: Jeanna Högberg, Paulinda Friberg, Sandra Dahlin, Natalie Oldfors.