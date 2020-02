Hiv-positiva tvångssteriliserades i Sydafrika

Foto: Denis Farrell/AP/TT

Dussintals hiv-positiva gravida kvinnor tvångssteriliserades i Sydafrika. Nu slår en utredning från landets jämställdhetskommission fast att kvinnornas rättigheter blev allvarligt kränkta.

En sydafrikansk utredning konstaterar att hiv-positiva kvinnors rättigheter kränktes när de tvingades till sterilisering i samband med sina graviditeter.

Utredningen inleddes 2015, när två kvinnorättsorganisationer tog kontakt med Sydafrikas jämställdhetskommission med vittnesmål från 48 kvinnor om tvångssterilisering. Samtliga drabbade kvinnor var svarta.

"Strax innan de födde sina barn blev de tvingade att skriva under ett papper som de senare fick veta var ett medgivande som ska ha gett sjukhuset tillåtelse att sterilisera dem", står det rapporten.

Utredarna har funnit att sjukhuspersonal hotat med att neka kvinnorna vård om de inte skrev under. Flera kvinnor har vittnat om att de har fått ett formulär rakt i ansiktet under förlossningen och att de då hade svårt att förstå vad det var de skrev under.

Utredningen konstaterar att kvinnornas rättigheter har kränkts på flera punkter och att de har utsatts för "förnedrande behandling". Kommissionen kräver nu att regeringen agerar.

Rapporten har skickats till hälsodepartementet.