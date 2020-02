Foto: Rick Kern

Festivalen Way Out West fortsätter att fylla på i programmet, den här gången med en handfull hiphop-artister.

Klara för festivalen är: Dave, Denzel Curry, 070 Shake och Mwuana.

Den förstnämnde är även fyrfaldigt nominerad inför tisdagskvällens prisutdelning på Brit Awards.

Way Out West äger rum 13–15 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Sedan tidigare är bland andra FKA Twigs, Bon Iver, The Strokes, Robyn och Floating Points klara namn.