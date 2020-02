Hårda reaktioner på Whitney-hologram

Foto: Joel Ryan

Hologramshowen "An evening with Whitney – The Whitney Houston hologram tour" har haft premiär och tidningen New York Post sammanfattar Whitney Houston-fansens reaktioner som: "It's not right and it's not ok".

Premiärkvällen i Sheffield i England drog igång med en holografisk dubbelgångare som tillsammans med livemusiker och dansare framförde hits som "How will I know", "I wanna dance with somebody" och "I will always love you".

Tidningen UK Mirrors kritiker skriver att Whitney Houston under sin livstid blev exploaterad av alla runt omkring sig och att det uppenbarligen fortfarande går att tjäna pengar på hennes namn.

Efter ett tag vänjer man sig och låter sig svepas med av Whitney Houstons röst, skriver kritikern, men konkluderar att det alltid är en dålig idé att inte låta de döda vila i frid och beskriver själva kvaliteten på hologrammet som suddigt och aningen ur fokus.

"An evening with Whitney – The Whitney Houston hologram tour" kommer till Stockholm 1 april.