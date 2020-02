Googles omsättning ökar mindre än väntat

Foto: Jeff Chiu/AP/TT

Googles moderbolag Alphabet redovisar sin lägsta kvartalstillväxt sedan 2015. Trots att omsättningen ökade med 17,3 procent motsvarade det inte analytikernas förväntningar och kursen backade med 4 procent i efterhandeln på New York-börsen.

Omsättningen fjärde kvartalet var 46,1 miljarder dollar, medan analytikerna hade spått en omsättning på 46,9 miljarder.

Vinsten steg till 10,7 miljarder dollar, eller 15,35 dollar per aktie, jämfört med 8,9 miljarder dollar eller 12,77 dollar per aktie under motsvarande period året innan.