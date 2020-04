Gianna Bryant hyllades under WNBA-draft

Foto: Rich Pedroncelli/AP/TT

Gianna Bryant, dotter till basketikonen Kobe Bryant, och hennes två lagkompisar Alyssa Altobelli och Payton Chester valdes som hedersspelare när den amerikanska dambasketens högsta liga WNBA höll sin draft.

De tre unga basketspelarna omkom i en helikopterolycka tillsammans med Kobe Bryant och ytterligare fem personer tidigare i år.

WNBA meddelar dessutom att ett pris i Kobe och Gianna Bryants namn har skapats. Utmärkelsen "Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award" ska tilldelas spelare som bidrar till att synligöra och utveckla dam- och flickbasket.

Det var under ovanliga omständigheter som WNBA under fredagen lokal tid genomförde draften.

Via videolänk tingade lagen spelarna som hade kopplat upp sig från sina hem och den som blev vald först av alla var Sabrina Ionescu. Hon plockades av New York Liberty och har tidigare spelat för University of Oregon. Under sin collegekarriär blev hon den första NCAA-spelaren att sammanlagt göra 2 000 poäng, 1 000 returer och 1 000 assist, enligt Reuters.