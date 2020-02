Frustrerade förare när VM-rallyt startade

Foto: Micke Fransson/TT

Britten Elfyn Evans hade snabbaste tid på första sträckan i årets Rally Sweden.

Och att det handlar om ett sprintrally är det ingen tvekan om. Brittens tid var 20 sekunder snabbare än bästa tid i fjol.

Det var stor oro för hur det skulle se ut när det värmländska VM-rallyt startade på fredagsmorgonen. Men mer kyla än förväntat har dragit in. Det hade gått ner till under tio minus under natten vilket påverkat underlaget och gjort att greppet på vägen skiftar mycket.

– Vad man ser är inte vad man får, suckar norrmannen Mads Östberg.

Ott Tänak tvåa

Estländaren Ott Tänak ligger två 1,1 sekunder efter Evans.

En överraskning är Kalle Rovanperä, 19, som missnöjd satte tredje snabbaste tiden 2,0 sekunder efter Evans. Kalle Rovanperä är son till tidigare rallyesset Harri Rovanperä. Han satte snabbaste tiden på torsdagens Shakedown, något som varslar om att han ar tempo i klass med de bästa.

I WRC2-klassen visade norrmannen Ole Christian Veiby, fjolårets WRC2-vinnare, att han är inställd på att försvara sin titel.

Tidemand gled av

Pontus Tidemand kom in på fjärde tid, 10,4 sekunder efter ledande Veiby.

– Däcken blev varma så vi gled av och blev hängande några sekunder, sade han besviket.

Johan Kristoffersson i WRC3 var 0,4 sekunder långsammare än Tidemand. Oliver Solberg i sin tur 7,3 sekunder bakom Kristoffersson.

Rallyt fortsätter med ytterligare två sträckor kring norska gränsen under förmiddagen.

Fakta Fakta: Rally Sweden – fredag Fredag 14 februari: 08.42: SS2 Hof-Finnskog 1, 21,26 km 10.08: SS3 Finnskogen 1, 20,68 km 11.08: SS4 Nyckelvattnet 1, 18,94 km 15.00: SS5 Torsby Sprint 1, 2,80 km Visa mer...