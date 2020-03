Friidrottsstjärnan: Skjut upp OS

Foto: Erik Simander/TT

IOK måste skjuta upp OS på grund av coronaviruset.

Det anser den brittiske löparstjärnan Guy Learmonth.

Guy Learmonth har inte kvalat till OS i Tokyo än, men hoppas att få representera Storbritannien på 800 meter. Men han vill inte tävla i sommar, så som läget är nu.

– Vi har ingen aning om hur illa det här kommer att bli, och det vi har sett hittills kan vara toppen på isberget, säger Learmonth till The Guardian.

– Självklart vill IOK (Internationella olympiska kommittén) och hela världen ha ett framgångsrikt OS. Men för att det ska hända tror jag starkt på att man måste skjuta upp det – så länge inte myndigheterna kan garantera att det kommer att vara precis som vanligt, och det tror jag inte att de kan.

"Måste vara realistiska"

Inne-VM i friidrott i kinesiska Nanjing, som skulle ha avgjorts i helgen, var det första globala idrottsevenemanget som sköts upp på grund av coronavirusets spridning. The Guardian skriver att båda Diamond League-tävlingarna i Kina i maj också kommer att ställas in, enligt en idrottare de talat med, samt att säsongspremiären i Doha i april också väntas skjutas upp eller ställas in inom kort.

– Vi måste vara realistiska, om den brittiska regeringen säger att peaken (av coronavirusets spridning) för oss kommer först i maj eller juni kan det inte ens bli några kvaltävlingar, säger Learmonth, med tanke på OS.

IOK håller fast vid sin plan

– Sett enbart från en idrottares perspektiv så behöver vi en viss tydlighet, öppenhet och flexibilitet. Jag skulle vara glad om de skjuter upp det åtminstone till oktober – eller kanske till 2021 eller 2022. Det skulle i alla fall ge idrottarna tid att planera, träna och ännu viktigare – tid för viruset att lugna ner sig.

OS-arrangören och IOK har hittills stått fast vid sin ursprungsplan: OS ska invigas den 24 juli.