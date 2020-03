Filmfotograf får Filmakademins stipendium

Foto: Pontus Lundahl/TT

Svenska Filmakademins stipendium till minne av Kurt Linder tilldelas 2020 till filmfotografen Lisabi Fridell, som bland annat prisas för sitt berörande bildspråk i filmer som "And then we danced" och "Nånting måste gå sönder".

Ur motiveringen: "Hon inspirerar verksamma i branschen att våga hitta egna uttryck. Hennes förmåga att omsätta konstnärliga intentioner till genomtänkt filmfoto, medverkar till utveckling och förnyelse av den svenska filmen. Det inger stor respekt och hopp för framtiden."

Årets stipendiesumma är 20 000 kronor.

Stipendiet ska gå till en person som ännu inte fyllt 35 år och som gjort betydande insatser för svensk film. Bland tidigare stipendiater finns bland andra Roy Andersson, Lasse Hallström, Helena Bergström, David Dencik, Ruben Östlund, Lisa Aschan och Amanda Kernell.