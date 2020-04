Fifa: Spelarkontrakt ska förlängas

Foto: Adam Ihse/TT

Spelarkontrakt och transferfönster ska flyttas fram om det behövs. Ligorna ska spelas klart om det går.

Detta enligt nya riktlinjer från Internationella fotbollsförbundet (Fifa), som har tagit del av.

Nästan all internationell fotboll står still under coronapandemin, och pågående säsonger har stoppats tillsvidare. I dag släpper Fifa därför nya riktlinjer anpassade till läget, och enligt Aftonbladet, som på förhand har tagit del av regeldokumentet, presenteras flera förändringar.

Fifa vill att alla påbörjade säsonger ska spelas klart, och övriga direktiv anpassas därefter.

Till exempel ska spelarkontrakt som egentligen går ut den 30 juni i år – det gäller bland andra Wolfsburgs svenska landslagsmålvakt Hedvig Lindahl – ska förlängas tills säsongen i fråga har avslutats. I anknytning till det ska den nuvarande klubben också kunna behålla en spelare, trots att spelaren redan skrivit kontrakt med en annan klubb inför nästa säsong.

”Prioritet ges till den första klubben att kunna slutföra pågående säsong med sin ursprungstrupp, för att garantera de inhemska ligornas integritet”, skriver Fifa enligt Aftonbladet.

Transferfönstren påverkas också. Inledningsvis väljer Fifa att förlänga övergångsperioden från 12 veckor i dagsläget, till 16.