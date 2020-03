Experter: Viktigt stötta företag i virustider

Foto: Ahn Young-joon/AP/TT

Coronaviruset får börserna att lysa rött och ännu finns ingen ljusning i sikte. Men någon finanskris är inte att tala om.

Däremot kan den ekonomiska politiken framöver bli avgörande för hårt drabbade företag, anser experter.

Det är dystert på världens börser i spåren av coronaviruset och den nya handelveckan har bäddat för fortsatt nedgång. Stockholmsbörsen rasade vid måndagens öppning och sjönk inledningsvis sju procent.

Den stora osäkerheten kring hur länge virusspridningen kommer att bestå är det som framför allt får marknaderna att vrida sig.

– Huvudfrågan är inte om vi kommer få ett slut på det här – utan när. Men vi kan inte tidsange när vi ser det slutet och då vet vi inte hur det här kommer att spela ut, säger Robert Bergqvist på SEB.

Stötta företagen

Den ekonomiska politiken framöver är av stor betydelse, men rop om att centralbankerna ska sänka räntorna är inte lösningen, menar Robert Bergqvist. Det viktiga är att stötta företagen.

– Företag riskerar att få ett efterfrågebortfall och riskerar få problem med produktionen. Det är viktigt att se till att de inte hamnar i ett läge där de tvingas säga upp personal, säger Bergqvist.

Han får medhåll från John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

– Man måste rikta in sig på de konkreta problemen. Om företag inom exportsektorn säger upp folk så kanske man måste sätta in olika åtgärder så att de företagen kan behålla in personal, säger Hassler.

Från Kina kommer positiva signaler om att antalet smittade av viruset minskar, men det har inte haft någon större effekt på världens börser.

– Erfarenheten vid en sådan här kris säger att ungefär en tredjedel av ett tillväxtbortfall, det vill säga att konjunkturen går ner, kan kopplas till sjukdomen och två tredjedelar till den allmänna oron, säger Bergqvist.

Håll nere oron

Och det är den generella osäkerheten som framför allt hotar konjunkturen.

– Oron är den dominerade kraften för att dra undan den ekonomiska tillväxten och sänka den. Det är viktigt att vi försöker hjälpas åt och inte skrämma upp varandra med sådant som inte är sant. Då riskerar vi att få stora problem, säger han.

Men trots den stora osäkerheten är risken för en ny finanskris i Sverige låg, menar Hassler.

– En börsnedgång i sig behöver inte har några större negativa konsekvenser, säger han, och tillägger:

– Att det blir en nedgång är naturligt och inget fel, men om det sedan leder till problem inom finanssektorn så måste man vara beredd på att gripa in och sätta in åtgärder.