England: Del av spelarlönen hålls inne

Foto: Pontus Lundahl/TT

Svenska Englandsproffs som Pontus Jansson, Kerim Mrabti och Niclas Eliasson kan få sina aprillöner sänkta med upp till 25 procent.

Klubbarna under Premier League har nått en överenskommelse med spelarfacket om att skjuta en del av lönen på framtiden.

Coronapandemin slår hårt mot fotbollen och några klubbar i det engelska ligasystemet är redan illa ute. Nu har The English Football League (EFL) – där klubbarna i de tre divisionerna under Premier League ingår – kommit överens med The Professional Footballers Association (PFA) om formerna för en tillfällig lönesänkning.

Överenskommelsen bygger på rekommendationer och det är upp till varje klubb att förhandla med spelarna.

Fokus ligger främst på klubbar och spelare i League 1 och 2.

Förlorar inte pengar

Några klubbar i andraligan The Championship har sedan tidigare träffat individuella avtal med sina spelare. Men spelarna förlorar inte pengarna. Enligt överenskommelsen betalas den innestående lönen ut vid senare tillfällen.

EFL och PFA är överens om att spelarna ska ta sin del av den ekonomiska bördan under pandemin. Högst 25 procent av lönen skjuts på framtiden och ingen spelare i någon av de tre divisionerna får tjäna mindre än motsvarande 30 000 kronor i månaden.

Löneskillnaden mellan The Championship och League 2 är påtaglig. Genomsnittslönen i The Championship ligger på runt en halv miljon kronor i månaden medan spelarna i den lägsta ligan får nöja sig med i snitt 40 000 kronor i månaden.

Brentford först

Pontus Jansson spelar för Brentford, Kerim Mrabti för Birmingham och Niclas Eliasson för Bristol City. Enligt Daily Mirror var Brentford en av de första klubbarna att komma överens med spelarna om tillfälligt sänkta löner.

All proffsfotboll i England har stått still sedan den 13 mars och det högst oklart när – eller om – säsongen kommer igång igen.