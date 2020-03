En utmaning om familjer tvingas umgås mer

Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

Föräldrar i dag tillbringar mycket mer tid med sina barn än på 1960-talet, trots att båda föräldrarna oftast arbetar. Men om det nya coronaviruset leder till ett undantagstillstånd kan det ställa familjer på prov.

– Om det skulle bli en nedstängning av samhället, som i Danmark, kan det innebära en utmaning för många familjer eftersom vi inte är vana vid att vara tillsammans så mycket, säger Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Hon har bland annat forskat om tidsanvändning, alltså vad folk gör hela dagarna och har sett att det har ändrat sig enormt mycket sedan 1960-talet.

– Vi har en helt ny bild av familjen. I dag tillbringar både kvinnor och män mycket mer tid med sina barn än på 60-talet, säger Maria Stanfors.

Tid med familjen

I sin forskning har hon sett att samtidigt som folk blir mer utbildade och mer karriärorienterade så ökar tiden med familjen.

– Det faktum att de flesta barn är på dagis hela dagarna och föräldrar hämtar dem på eftermiddagarna gör att tiden tillsammans används annorlunda och de flesta vill interagera. Det kan också spela in att par i dag ofta är mer lika. Om man har gemensamma perspektiv och intressen, vilket inte var fallet för 50 år sedan, vill man också interagera med sin partner, säger Maria Stanfors.

Men hon tror att det kanske skulle kunna ändras om vi skulle få något ett undantagsliknande tillstånd och om skolor och förskolor stänger parallellt med att sportevenemang, konserter och andra sociala sammanhang ställs in.

– Det kan leda till frustrationer, säger Maria Stanfors.

Hon betonar dock att det är svårt att förutse hur folk kommer att reagera eftersom spridningen av det nya coronaviruset är en helt ny situation.

– De som var med om andra världskriget och minns en situation med mörkläggning och andra begränsningar är gamla i dag. Jag tror också att det var lite mer "business as usual" eftersom man just gick i skola, till jobbet och kunde gå på bio och teater, säger hon.

Annan rollfördelning

Att resandet drastiskt går ner innebär också att folk inte har evenemang, sociala sammankomster och weekend- och semesterresor att se fram emot.

– Det innebär en förändring för de som vanligen ägnar sig åt dessa aktiviteter och att många kommer att tycka att det är tråkigt.

Maria Stanfors tror att en kris indirekt skulle kunna leda till att det obetalda hemarbetet, som kvinnor traditionellt utför i högre utsträckning än män, uppvärderas.

– Att hjälpa barn och gamla genererar ett enormt stort värde, som samhället sparar in. Vid en långsiktig krissituation skulle värdet av det bli tydligt. Det kanske påverkar familjedynamiken som det gjorde i England och USA under andra världskriget när kvinnor gick in i industrin.

Rollfördelningen återgick dock till det normala när kriget var slut och männen kom hem.

– Då fanns inte längre något behov av kvinnor i flygplansindustrin.