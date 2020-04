Drömde om "Pool" i nästan 30 år

Fakta

"Pool" gavs ut 1993 och var Per Hagmans andra roman efter debuten med "Cigarett". Boken möttes av blandade recensioner och har liksom Per Hagman själv nått kultstatus med tiden. Hagman är inte inblandad i filmen annat än att han propsat på att den ska inledas med franske Michel Delpechs gamla poplåt "Pour un flirt".

Anders Lennberg har tidigare regisserat bland annat reklamfilmer, sexualupplysningsfilmen "Kärlekens språk" med Regina Lund, thrillern "Blå måndag" med Göran Gillinger samt flera avsnitt av "Rederiet".

Niclas Gillis har tidigare haft roller i bland annat Jesper Ganslandts "Apan". Han har också regisserat projekt som kortfilmen "Hold me down", som handlar om en sexarbetare i Bronx. Efter att ha tillbringat de senaste åren i New York är han nu tillbaka i Sverige.