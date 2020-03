Donald Glover hintar om album på hemlig sajt

Foto: John Salangsang/AP/TT

Komikern Donald Glover verkar redo att släppa ett album, som redan nu finns att strömma på en hemlig sajt.

Han har tidigare släppt musik under namnet Childish Gambino, ep:n "Summer pack" och singeln "This is America" kom 2018, men nu verkar det var dags igen. På en hemlig sajt som länkades av Glovers manager på Twitter finns en teckning av människor i någon slags apokalyptisk stadsmiljö. En strömningsloop med flera låtar från vad som skulle kunna vara ett kommande album spelas när man besöker webbplatsen.

Gambinofans tycker sig ha kunnat urskilja bland andra låtarna "Warlords", som Glover spelade på festivalen Coachella i fjol och en låt vid namn "Time", med Ariana Grande som gästartist. Sajten använder inte namnet Childish Gambino utan går under rubriken "Donald Glover presents", vilket skulle kunna betyda att artisten tänker släppa musik i eget namn denna gång. Det verkar även som att man kan skriva in text på sidan och fans spekulerar i om Glover vill ha namnförslag till nya albumet.

"This is America" är ett samarbete med svenska kompositören Ludwig Göransson och rapparen Young Thug. Låten gick in på förstaplatsen på Billboardlistan och vann bland annat en Grammy för bästa musikvideo.