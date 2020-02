Domingo backar: Ursäkten gav "fel intryck"

Foto: Christian Charisius/AP/TT

Tidigare i veckan kom en facklig utredning som visade ett två decennier långt mönster av olämpligt sexuellt beteende och maktmissbruk. Då gick Plácido Domingo ut och bad sina tidigare kollegor om ursäkt för att han orsakat dem smärta. Men nu backar han och menar att ursäkten har blivit missförstådd.

"Jag känner att jag måste gå ut med ett nytt uttalande för att rätta det felaktiga intryck som min ursäkt orsakat. Jag vet vad jag inte har gjort. Och jag skulle förneka det igen. Jag har aldrig uppträtt aggressivt mot någon och jag har aldrig gjort något för att hindra någons karriär, tvärtom", säger han och tillägger att ursäkten kom från "botten av hans hjärta till de kollegor som kunde ha känt sig utsatta för något han sagt eller gjort, utan att mena något illa."

Hittills har skandalen inte berört Domingos karriär i Europa nämnvärt. Men efter den första ursäkten ställde det spanska kulturdepartementet in hans deltagande i två framträdanden i solidaritet med de kvinnor som har anklagat operastjärnan för sexuella trakasserier. Under torsdagen drog sig Domingo själv ur "La Traviata" i Madrid. Den prestigefyllda spanska Ubeda-festivalen har också meddelat att de ställer in Domingos medverkan.