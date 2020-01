DiCaprio och De Niro i Scorseses nästa film

Foto: Mark J. Terrill/AP/TT

Skådespelarna Leonardo DiCaprio och Robert De Niro spelar mot varandra i Martin Scorseses nästa film, "Killers of the flower moon", skriver NME.

Både DiCaprio och De Niro har tidigare medverkat i ett flertal Scorsese-regisserade filmer, men det här blir första gången som den meriterade regissören använder sig av båda i samma film, uppger NME.

Leonardo DiCaprio avslöjade nyheten när han presenterade priset lifetime achievement award vid Screen Actors Guild-galan.

– Jag har lärt mig så mycket från båda och jag har turen att kalla dem samarbetspartners. Bob (Robert De Niro) från "En främling i familjen" och Marty (Martin Scorsese) sedan "Gangs of New York". Och att efter 30 år jobba med Bob igen i Martin Scorseses kommande drama "Killers of the flower moon" är en ära, sade han enligt NME.

Filmen baseras på författaren David Granns bok med samma namn, och utspelas i 20-talets Oklahoma, där flera amerikanska urinvånare mördades i samband med att olja hittats under deras mark.

Filminspelningarna beräknas börja någon gång under våren.