Då kommer "The mandalorian" tillbaka

Foto: Disney Plus/AP/TT

Den andra säsongen av "Star wars"-serien "The mandalorian" får premiär i oktober, uppger Disney-chefen Bob Iger för Variety.

"The mandalorian" hade premiär på Disneys nya strömningstjänst Disney Plus i höstas och fick ett bra mottagande hos både kritiker och publik. Den fick också extra skjuts av den virala sensationen Baby Yoda.

Disney meddelar också att superhjälteserierna "The Falcon and the Winter Soldier" och "Wandavision" kommer till tv-tjänsten i augusti respektive december.

Lanseringen av Disney Plus i Sverige väntas till sommaren.