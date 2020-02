Corden bjuder in Nanne på "Carpool karaoke"

Foto: Jessica Gow/TT

Hon kom på sista plats i Malmö men nu har Nanne Grönvall en dejt innestående med komikern James Corden, som hyllade hennes framförande av "Carpool karaoke" i natt.

"Nanne, jag kan inte få tillbaka dig i tävlingen men jag lovar dig detta: Nästa gång jag är i Sverige eller du är i Los Angeles då ska vi träffas, hoppa in i en Volvo och ha vår egen Carpool karaoke", sa pratshowvärden James Corden i sitt program "The late late show with James Corden".

Komikern hade blivit uppmärksammad på Nanne Grönvalls bidrag i den sista deltävlingen i Melodifestivalen, som ju handlar om hur hon helst av allt vill sjunga "Carpool karaoke med James Corden".

Carpool karaoke är ett populärt inslag i Cordens show, han har åkt runt med bland andra Britney Spears och Justin Bieber. Corden hyllade Nannes framförande och inställning till just Carpool karaoke-konceptet.

"Nanne är mer passionerad över 'Carpool karaoke' än vad jag någonsin varit. Faktiskt mer än de flesta av artisterna som medverkat", säger James Corden i tv-programmet.

Nanne Grönvall har gått ut med ett uttalande och tackat ja till hans erbjudande, skriver Dagens Nyheter:

”Jag har ju låten klar på engelska så jag stoppar ner mina högklackade skor och åker dit bums! Tänk vad vi ska sjunga tillsammans!!! Dream come true!”, skriver Nanne Grönvall.