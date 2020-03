"Cats" prisad som sämsta film på Razziegalan

Foto: Universal Pictures/AP/TT

Den utskällda musikalfilmen "Cats" hade den tveksamma äran att kamma hem sex priser på Razziegalan, där dålig film och dåliga insatser i film "belönas" med utmärkelser.

"Cats" fick pris i kategorierna sämsta film, sämsta regi (Tom Hooper), sämsta manus, sämsta kvinnliga biroll (Rebel Wilson) och sämsta manliga biroll (James Corden) – samt i kategorin sämsta kombination, där "två valfria till hälften människa till hälften kattdjur-hårbollar" premierades, skriver Entertainment Weekly.

Filmen var en av de mest nominerade inför galan, liksom "Rambo: Last blood". Den senare kammade bland annat hem pris i kategorin sämsta remake, kopia eller uppföljare.

Men allt var inte dåligt. Eddie Murphy, Jennifer Lopez och Adam Sandler var alla nominerade till årets försoningspris. Priset går till någon som kalkonförklarats vid en tidigare gala, men som gjort en beundransvärd insats under det gångna filmåret.

I år gick det priset till Murphy, för hans insats i filmen "Dolemite is my name".

Golden Raspberry Awards, som är tillställningens formella namn, anordnades för första gången 1981 som en skämtsam motvikt till den glamorösa Oscarsgalan. De guldsprejade hallonen som delas har ett värde på knappa fem dollar.