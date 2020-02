Cat Power och The National på samma scen

Foto: Inez & Vinoodh

När The National spelar på Skansen i Stockholm den 30 maj så blir amerikanska singer-songwritern Cat Power ett av förbanden. Sedan tidigare är det klart att Albin Lee Meldau också spelar innan The National, som en del i Skansens nya konsertserie "Sommarkväll".

The National är själva fans till Cat Power och har gjort en cover på hennes låt "Maybe not", som de brukar framföra live. Senast Cat Power släppte ny musik var 2018, då albumet "The wanderer" kom. The National gav i fjol ut sitt åttonde fullängdsalbum: "I am easy to find".

Cat Power debuterade 1995 med albumet "Dear sir". Hon är baserad i Atlanta, USA och spelade på numera nedlagda festivalen Stockholm Music & Arts 2016.