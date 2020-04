Cancervård räddas med helgoperationer

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många cancersjuka påverkas av coronapandemin då operationer ställs in eller planeras om.

Men operationer som inte kan vänta genomförs trots allt tack vare nya lösningar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi gör nu operationer i samarbete med andra sjukhus i Stockholm eller hos privata aktörer. Vi har flyttat en del operationer vid de här enheterna, samt att vi gör en hel del operationer under helger, som nu under påskhelgen då vi ska göra flera planerade operationer vilket vi inte brukar göra, säger Karouk Said, en av verksamhetscheferna vid Karolinska sjukhusets cancerklinik i Huddinge, till radion.

På Karolinska universitetssjukhuset i Stockolm har flera canceravdelningar gjorts om för att ta emot just coronasjuka, och färre canceroperationer genomförs där. Dessutom har konkurrensen om intensivvårdsplatserna ökat.