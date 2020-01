Brynäs bröt förlusttrend i Perssons debut

Foto: Pernilla Wahlman / TT

Brynäs hade radat upp tre förluster.

När John Persson debuterade borta mot Örebro vände Gävlelaget den negativa trenden, efter en 6-3-seger.

Brynäs hade en uppåtgående formkurva inledningsvis med fyra segrar i följd när Magnus Sundquist sparkats som tränare. Sen kom tre raka förluster, bland annat 0–5-mot Malmö i tisdags. Men i Örebro vände alltså Gävlelaget den tunga sviten – när John Persson från finska SaiPa, där det blivit 15 poäng (10+5) på 39 matcher, klev in direkt i toppkedjan med Emil Molin och Tomi Sallinen.

TT: Flytten hit – det blev ganska snabba ryck va?

– Ja, verkligen. Det blev helt klart i måndags kväll. Så under hela tisdagen var det bara att flytta och sen åka.

TT: Vad lockade dig till Brynäs?

– Jag har varit i Finland nu ett tag och när vi började gå sådär och Brynäs som är en storklubb hörde av sig så var det inte så mycket att tveka på. Dessutom bor mina föräldrar i Gävle.

"Helt okej insats"

John Persson som lämnade Mora när laget åkte ur högstaligan efter den gångna säsongen var ganska nöjd med debuten i Brynäströjan.

– Helt okej insats av mig för att vara första matchen. Jag har bara haft en träning, eller en morgonvärvning egentligen. Men det kändes bra, säger han.

Brynäs började piggast och efter drygt tre minuter skickade Greg Scott in första målet i krysset bakom Jonas Arntzen som fick chansen mellan stolparna. Men fyra minuter senare hittade också Lukas Pilö målet när han tryckte in kvitteringen på en retur. Efter en kvart vinklade sedan Ryan Stoa in 2–1 till Örebro i powerplay. Men direkt efter tekning skickade gästernas kapten Anton Rödin distinkt in 2–2 efter en rejäl felpass av Stefan Warg.

Molin tvåmålsskytt

Efter drygt halva matchen drog Brynäs ifrån med två snabba powerplaymål. Först hittade forward Adam Brodecki rätt från nästan ingen vinkel alls. Bara några sekunder senare satte också Emil Molin 4–2 – och då fick målvakten Jonas Arntzen nog och bytte med Dominik Furch.

Och precis innan periodens slut styrde centern Greg Scott in sitt andra mål för kvällen och tillika sitt 13:e för säsongen.

När sex minuter återstod av matchen reducerade backen Kristian Näkyvä. Men när hemmalaget satsade på en extra utespelare blev också Emil Molin tvåmålsskytt då han satte 6–3 i tom bur.

– Vi tog riktigt viktiga poäng och det är en skön känsla att få komma till Örebro och vinna och göra lite mål, säger en märkbart nöjd John Persson.