Brittiske komikern Tim Brooke-Taylor död

Foto: John Stillwell/AP/TT

Den brittiske komikern Tim Brooke-Taylor har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset, skriver . Han är mest känd som medlem i trion "The goodies" och för "At last the 1948 show", där han jobbade tillsammans med John Cleese och Graham Chapman.

Brooke-Taylor blev under sin studietid vid Cambridge ordförande i den legendariska revyklubben Footlights, där han lärde känna flera framtida kollegor. Han värvades till radioprogrammet "I'm sorry I'll read that again" på BBC.

1967 började han som manusförfattare och skådespelare i tv-serien "At last the 1948 show", där han bland annat skrev sketchen "Four Yorkshire men" tillsammans med John Cleese, Graham Chapman och Marty Feldman.

Han medverkade i David Frosts "How to irritate people" och tillsammans med kollegorna Bill Oddie och Graeme Garden gjorde han serien "The goodies", som sändes på BBC under hela 1970- och en bit in på 80-talet. Gruppen släppte även skivor och hade en mindre hit med låten "Funky gibbon" 1975

– Publiken älskade honom. Tittarna tyckte inte bara att han var jätterolig, de fann honom också förtjusande. Att förlora honom just i en sådan här hemsk tid gör det extra svårt, säger kollegan Graeme Garden till BBC.

Brooke-Taylor var också en av paneldeltagarna i radioprogrammet "I'm sorry I haven't a clue" under mer än 40 år.

Han hedrades med en Order of the British Empire, OBE, 2011. Tim Brooke-Taylor blev 78 år.