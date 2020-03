Bråttom gå med i a-kassa för att klara regler

Fakta

Reglerna är tillfälliga och ska, enligt regeringens förslag, gälla under 2020.

Det ska bara krävas tre månaders medlemskap i en a-kassa under perioden mars till december 2020 för att kunna få ersättning. I dag är villkoret 12 månaders medlemskap.

Arbetsvillkoret sänks från lägst halvtid, 80 timmar, per månad under sex månader till lägst 60 timmar per månad

Den högsta ersättningen per dag i a-kassan höjs under 2020 från 910 till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna.

Det så kallade grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag under 2020.

De sex karensdagarna slopas tillfälligt under året.

A-kassorna får extra pengar för att klara alla ansökningar som väntas.

De tillfälliga regeländringarna väntas innebära minst 5 miljarder kronor i ökade utgifter i statens budget.

Källa: Regeringskansliet