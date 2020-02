Bratt avgjorde på straff

Foto: Kathy Willens/AP/TT

New Jersey tappar två nyckelspelare.

Trots det visade laget styrka när man tillsammans med Columbus bjöd på straffdrama.

Det krävdes sju omgångar innan Jesper Bratt kunde ge hemmalaget segern med 4–3.

Det såg lekande lätt ut när Bratt fintade bort Elvis Merzlikins i Columbusmålet. Svensken gled in från höger, gjorde några dragningar innan han slog in pucken på vänstersidan om målvakten. När Columbus Sonny Milano sedan missade sin efterföljande straff var New Jerseys seger ett faktum.

Annars var det Columbus som öppnade starkast på bortais och kunde gå till den första periodvilan med en 2–0-ledning. New Jersey var dock långt ifrån uträknade, och hade tolv minuter in i andra perioden tagit igen och gått om gästerna. Bratt noterades för en assist till 3–2-målet som Kyle Palmieri stod för.

I tredje perioden såg Kevin Stenlund till att matchen gick till förlängning. Det var den före detta HV71-spelarens femte mål för säsongen.

Byter bort nyckelspelare

Tidigare på dagen gav New Jersey beskedet att man byter bort lagkaptenen, den 37-årige Andy Greene, till New York Islanders, liksom 28-årige anfallaren Blake Coleman till Tampa Bay, ett tecken på att New Jersey blickar mot framtiden.

Greene har fram till nu tillbringat hela sin NHL-karriär, 14 säsonger, i New Jersey.

– Han är en väldigt bra hockeyspelare men en ännu bättre person. Han har varit här lång tid. Att be en spelare som honom att byta är tufft, säger klubbchefen Tom Fitzgerald vid en presskonferens.

Veteranen byttes mot lovande backen David Quenneville och ett val i andrarundan till nästa års draft.

– Jag ser verkligen fram emot det här, man blir stärkt direkt, säger Greene själv, enligt NHL:s sajt.

"Svåra att ersätta"

Blake Coleman byts mot 19-årige framtidshoppet Nolan Foote och ett val i förstarundan i årets eller nästa års draft. Coleman verkar inte ha något emot att byta New Jersey mot Florida.

– De (Tampa Bay) har så klart redan många av pusselbitarna som krävs för att vinna ett mästerskap, men jag är glad över varje liten del jag kan bidra med, säger Coleman enligt nhl.com.

New Jerseys tränare Alain Nasreddine säger att det märktes i första perioden att två nyckelspelare var borta.

– Det är inte killar som är lätta att ersätta. Båda hade viktiga roller i laget och stor närvaro i omklädningsrummet. Det blir inte lätt att komma över. Men samtidigt har vi ett jobb att utföra och en match att vinna, säger han efter matchen.