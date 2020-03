Billie Eilish arbetar på nytt album

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Den 18-åriga popsensationen Billie Eilish arbetar på uppföljaren till det hyllade debutalbumet "When we all fall asleep, where do we go".

Det berättar hennes bror, tillika producent, Finneas O'Connell i en intervju med Vulture.

– Vi har börjat jobba på ett nytt album, och det bästa vi kan göra nu är att inte stå i vägen för oss själva. När vi gjorde det förra hade vi aldrig som mål att göra någonting som skulle bli kritikerrosat. Vi ville bara göra något vi själva tyckte om, som var kul att spela live, och det är allt vi ska göra med nästa också, säger han.