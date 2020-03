Bao framgångsrikaste kvinnliga låtskrivaren

Foto: Anders Wiklund/TT

Jonnali Mikaela Parmenius, eller Noonie Bao, toppar listan över Sveriges mest framgångsrika kvinnliga låtskrivare.

Tack vare låtar som "Don't leave me alone", med David Guetta, och "Let you love me", med Rita Ora, går hon om Tove Lo som toppade fjolårets lista.

Listan bygger på Stims data över intjänade upphovsrättspengar 2019 och lyder som följer:

1: Noonie Bao, 2: Tove Lo, 3: Robyn, 4: Maria Jane Smith (Smith & Tell), 5: Karin Dreijer, 6: Laleh, 7: Lykke Li, 8: Klara Söderberg (First Aid Kit), 9: Johanna Söderberg (First Aid Kit), 10: Zara Larsson.