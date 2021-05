Matilda Westermark: Ynnesten att ha kollegor

Jag har snart gått klart första året på journalistprogrammet i Göteborg. Strax innan jag började plugga fick jag ett mail där det stod att all undervisning på höstterminen skulle ske på distans. ”Jaja” tänkte jag. ”Vi blir säkert insläppta på skolan framåt jul”. I januari fick jag ett nytt mail där det stod att all undervisning på vårterminen skulle ske på distans. ”Jaja” tänkte jag. ”Med vaccinet kommer vi nog in till våren”.