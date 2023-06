Yellen ser risker i fastighetssektorn

– Men å andra sidan har efterfrågan på kontorslokaler drabbats av en stor chock under pandemin och så har räntorna gått upp, säger hon om det pressade läget i samband med ett G7-möte i Japan.

Enormt skuldberg

Samtal mellan parterna på tjänstemannanivå pågår i helgen, rapporterar tidningen The Wall Street Journal, sedan Biden och McCarthy i fredags ställde in ett andra förhandlingsmöte om frågan. Det planerade mötet väntas hållas under kommande vecka.