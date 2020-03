Wittesjö backar - förkyld personal ska stanna hemma

Foto: Marcus Palmgren

Smittskyddsläkare Bengt Wittesjö backar om uppmaningen att vårdpersonal med lindring förkylning ska gå till jobbet. Samtidigt varnar han för att de nya rekommendationerna får stora konsekvenser.

- Verksamheter kommer att tvingas stänga ner.

Anledningen till att Bengt Wittesjö nu ändrar sig är enligt honom själv att det blev för stor förvirring kring vad som gäller vid symtom på sjukdom. Region Blekinge har, till skillnad mot Folkhälsomyndigheten, uppmanat vårdpersonal att gå till jobbet med halsont eller lindrig snuva, vilket SVT Nyheter Blekinge var först med att rapportera. Men nu backar alltså smittskyddsläkaren.

– Vi ligger några dagar efter Stockholm i utvecklingen av viruset och därför tyckte jag att det var rimligt att inte stänga av folk med lindriga symtom, men det blev uppenbarligen förvirrat. Det blir för svårt med dubbla budskap om vad som gäller nationellt och regionalt. Så jag rättar in mig i leden och går efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär att att om man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska man stanna hemma från jobbet. Samma rekommendationer gäller nu alltså för alla i Blekinge.

– Det kommer att få väldigt allvarliga konsekvenser, både för sjukvården och för hela samhället. De här riktlinjerna innebär att vissa enheter kommer att bli oerhört ansträngda och verksamheter kommer att tvingas stänga ner, säger Bengt Wittesjö.

Kan du ge några exempel på verksamheter som kan stänga?

– Nej, det vill jag inte, men vi är en liten region med få personer inom varje område och vi har väldigt smala specialiteter inom exempelvis kirurgi och medicin. Om en blir sjuk och en måste vårda sjuka barn får det stora konsekvenser.

Foto: Marcus Palmgren

Det var i måndags som regionen införde egna riktlinjer och de hänvisade då till att länet inte är drabbat av coronavirus i samma utsträckning som vissa andra delar av landet. Bengt Wittesjö menar att han hade behövt ändra det beslutet förr eller senare.

– Jag visste att jag skulle behöva ändra mig eftersom vi kommer att få spridning här i Blekinge också. Men just nu hade det varit ett sätt att upprätthålla verksamheter.

Vad fick du för reaktioner på uppmaningen att jobba med lindriga symtom?

– Vi fick många reaktioner, både från allmänheten och från media. Man förstår helt enkelt inte vad som gäller.

Det var på onsdagens regionstyrelse som Bengt Wittesjö meddelade att han nu ändrar rekommendationerna för sjukvårdspersonal och där fick han även frågan om hur beredskapen kring materiel ser ut.

– Vi har en kapacitet och den är ganska bra, men det förutsätter personal. Just nu har vi ingen brist på materiel och vi har materiel på väg in. Jag är mer oroad över personalsituationen än över materielförsörjningen just nu.

Vad är det då som gäller? När ska man stanna hemma från jobbet? Den frågan har till och med smittskyddsläkaren svårt att svara på.

– Det är svårt att avgöra. Vad är förkylning och vad är till exempel allergi? Det blir upp till dig själv och din chef att avgöra om det är rimligt att gå till jobbet eller stanna hemma, säger Bengt Wittesjö.

Under regionstyrelsen meddelade han även att regionen tillsätter en biträdande smittskyddsläkare. Det blir Olof Blivik, verksamhetschef på infektionskliniken, som tar den rollen.

– Om jag blir sjuk måste det finnas en ersättare, säger Bengt Wittesjö.