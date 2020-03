WHO:s uppskattade coronadödlighet överdriven

Foto: Claudio Bresciani/TT

Världshälsoorganisationen WHO medger att uppskattningen om coronavirusets dödlighet troligtvis är överdriven, rapporterar SVT Nyheter.

– En av de stora variablerna som vi inte har koll på är hur stor del av befolkningen som smittas utan att de märker det över huvud taget, säger statsepidemiologen Anders Tegnell till SVT.

Tidigare i veckan konstaterade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att risken att dö av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset, är 3,4 procent. Det jämfördes med dödligheten vid en vanlig säsongsinfluensa, som ligger på 1 procent.

Men WHO:s jämförelse haltar då uppskattningen av covid-19 bygger på hur många som avlider av de som har sökt vård, medan siffran för säsongsinfluensa – som har mätts under en längre tidsperiod – gäller andel avlidna av samtliga smittade.

– Ska man relatera det till hela befolkningen så måste man veta hur många som har varit smittade som inte har dykt upp i sjukvården, säger statsepidemiologen Anders Tegnell till SVT.

– 3,4 procent är en ögonblicksbild globalt sett av CFR (case fatality rate, ungefär: "avlidna per bekräftad smittad"). Tidigt under ett utbrott kan siffran vara hög eftersom de allvarligaste fallen fångas upp. I Kina har CFR minskat dramatiskt sedan utbrottets början, säger Carla Drysdale från WHO.