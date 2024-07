Nyheter

Volvochefen om konkurrensen: "The race is on"

Lastbilsjätten AB Volvo presenterar ett bättre resultat än väntat. Det andra kvartalet beskrivs som ytterligare ett starkt kvartal. Vd Martin Lundstedt ser fram emot ett race på elfordonssidan.

Ekonomi • 18 juli 2024 13:31