Verizon förlorade kunder

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Coronapandemin har slagit mot den amerikanska telekomjätten Verizon med svenska vd:n Hans Vestberg. Som konsekvens av nedstängningen av stora delar av det amerikanska samhället, förlorade Verizon 68 000 månadsabonnenter under första kvartalet, uppger bolaget i samband med sin delårsrapport.

Bolagets intäkter för kvartalet kom in under analytikernas förväntningar och man tvingas slopa sin tidigare helårsprognos för intäkterna för 2020. Ett positivt tecken var dock att vinsten per skatt, 1:26 dollar, var 0:03 cent, över analytikernas förväntningar.