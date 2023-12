– Jag blev faktiskt förvånad när domen kom, och väldigt besviken. Under förhöret så fick jag en helt annan känsla, så jag var rätt säker. Det finns mer som bevisar att jag är oskyldig än skyldig, och än mindre har de kunnat hitta något uppsåt till brottslighet från min sida.

Du inser ju själv att det har pratats under den här tiden. Du är också en framgångsrik och respekterad näringslivsprofil och en omtyckt lokal handlare med engagemang i lokalsamhället, hur känns det att nu möta den här offentligheten?

Du har inte under tiden tänkt tanken att byta jobb? Kanske sitta som tjänsteman och hantera papper om dagarna?

– Ja, jag förstår inte hur media kan bära sig åt som man har gjort och förstöra människors liv. Det handlar om en människa som inte har en chans att försvara sig i drevet. Media har varit det värsta under hela tiden, att inte veta vad som ska dyka upp härnäst. Mycket har varit fel, lösryckt, taget ur sitt sammanhang och nerslängt i en burk skakats ihop till en snaskig och felaktig historia. Det var fullsatt med media under åklagarens dagar men knappt en enda journalist närvarande under försvararnas dagar, man är helt enkelt inte intresserad av att redogöra för båda sidornas version.