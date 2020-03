USA stoppar resor från Europa

Foto: Doug Mills

Resor från Europa till USA stoppas i 30 dagar från och med fredag. Åtgärden är en av flera som nu införs för att stävja effekterna av coronaviruset.

USA:s president Donald Trump gav beskedet i ett tv-tal från Ovala rummet.

De senaste dagarnas snabba spridning av coronaviruset i Europa får USA att ta till drastiska åtgärder. Från och med fredag, amerikansk tid, stoppas alla resor från Europa till USA. Reserestriktionerna liknar dem som USA sedan tidigare har infört gentemot Kina.

– Efter att ha konsulterat regeringens smittskyddsexperter har jag beslutat att införa flera allvarliga, men nödvändiga, åtgärder för att skydda alla amerikaners hälsa och välbefinnande, säger USA:s president Donald Trump i ett tal till nationen.

Storbritannien undantas

Resestoppet gäller inte Storbritannien. Trump säger även att amerikanska medborgare som har genomgått ordentliga undersökningar inte berörs av inreseförbudet.

Trump säger i talet att europeiska myndigheter har misslyckats med att begränsa virusets spridning, till exempel genom att inte stoppa flygningar från Kina. Trump antyder att coronaviruset har kommit till USA via Europa.

– Genom att ha genomfört tidiga och intensiva åtgärder har vi sett avsevärt färre sjukdomsfall i USA än vad Europa har nu. Europeiska unionen misslyckades med att vidta samma försiktighetsåtgärder, säger Trump.

Coronaviruset har hittills dödat minst 37 personer i USA och omkring 1 300 har konstaterats smittade i landet. Det kan jämföras med de värst drabbade länderna i Europa, Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland som alla har minst runt 2 000 konstaterade fall. I Italien har hittills nästan 12 500 smittats och över 800 avlidit.

Skattelättnader

För att lindra de finansiella effekterna av coronaviruset i USA kräver dessutom Trump flera ekonomiska åtgärder.

– Jag uppmanar kongressen att ge amerikaner omedelbara inkomstskattelättnader, säger Trump i talet från Ovala rummet.

Han har också beordrat landets finansdepartement att låta personer och företag som drabbas ekonomiskt av viruset skjuta upp sina skatteinbetalningar räntefritt och utan avgifter.

– Det här är den mest offensiva och omfattande ansträngningen för att bekämpa ett främmande virus i modern tid, säger Trump.

Fallande börser

Oljepriset sjönk över 3 procent efter det att Donald Trump utlyst reseförbudet.

Priset på ett amerikanskt fat WTI-olja sjönk 3,7 procent till under 32 dollar per fat medan priset på brent-olja minskade 3,3 procent till 34 dollar per fat.

Råvarumarknaderna har varit turbulenta sedan veckans början, då de drabbades av jätteras orsakat av att Saudiarabien kraftigt sänkte sina oljepriser.

Asiens ledande börser faller också efter beskedet.

Störst är nedgången på Tokyobörsen, där Nikkei 225-index rasade över 5 procent fram till lunch. Det bredare Topixindexet sjönk 4,8 procent. Efter de senaste dagarnas nedgångar befann sig Tokyobörsen redan innan dagens ras på sin lägsta nivå sedan november 2016.

Även i Hongkong faller börsen. Hang Seng-index dök drygt 3,8 procent fram till lunch.

I Shanghai och Shenzhen är marknadens reaktion på reseförbudet mera måttlig. Börsernas kompositindex sjönk 1,3 respektive 1,8 procent i den tidiga handeln.

NBA ställer in

Och den amerikanska basketligan NBA meddelar att man tills vidare ställer in alla matcher på grund av coronavirusets spridning.

Under onsdagen, lokal tid, kom beskedet att en Utah-spelare hade testat positivt för covid-19. Testresultatet kom strax före uppkast mellan Utah och Oklahoma och matchen stoppades. Den smittade spelaren befann sig då inte inne i arenan.

Ishockeyligan NHL skriver i ett uttalande att man har tagit del av NBA:s beslut och att man fortsatt med hjälp av medicinsk expertis utvärderar situationen. Under torsdagen, amerikansk tid, ska NHL komma med ytterligare information.

Tom Hanks smittad

Tom Hanks och hans fru Rita Wilson har testat positivt för coronaviruset, skriver skådespelaren på Instagram.

"Vi kände oss lite trötta, som om vi var förkylda och med värk i kroppen. Rita frös till och från. Lätt feber också. För att göra det rätta, vilket är nödvändigt i världen just nu, så testades vi för coronaviruset och det visade att det var positivt", skriver Hanks vid en bild av en plasthandske i en papperskorg.

Paret befinner sig i Australien där de nu också isoleras. "Inte mycket annat att göra än att ta det dag för dag, eller hur?", skriver Hanks.

Australien kan följa USA:s exempel

Australien funderar på att följa USA:s exempel och stoppa resenärer från Europa, rapporterar ABC News. Premiärminister Scott Morrison ska ha bett de ansvariga statstjänstemännen för folkhälsofrågor att överväga ett sådant stopp.

Landets regering har samtidigt förlängt inreseförbudet som sedan tidigare gäller för resenärer från Italien, Sydkorea, Iran och Kina. Personer som befunnit sig i något av de fyra värst drabbade länderna får inte resa in i Australien under 14 dagar efter att de lämnat respektive land.

– Premiärministern har tagit upp frågan om alla resor från Europa med den nationella säkerhetskommittén samt de medicinska experterna vid den australiska smittskyddskommittén, säger landets hälsominister Greg Hunt och fortätter:

– Vi kommer att fortsätta att följa de medicinska rekommendationerna.