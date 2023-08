Uppgifter: Terrorhotnivån i Sverige höjs

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen håller pressträff klockan 13 under torsdagen med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Arkivbild.

– Vi har bjudit in till en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige och där och då kommer det att ges mer information, uppger presschef Karl Melin till TT.

"Prioriterat mål"

– Jag ser att det inte behövs så mycket mer för att vi ska gå in och göra en höjning, sa hon på en presskonferens i slutet av juli.

Ska finnas konkret hot

Under helgen uppmanade al-Qaida till terrorattacker i Sverige. I söndags kom även nya brittiska reserekommendationer där det beskrivs som "mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige".

– Det här ligger i linje med de bedömningar som svenska myndigheter gör och har kommunicerat under en längre tid, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) då.

Terrorhotnivån låg senast på en fyra på skalan under 2015-2016. Då uppmanade terrorgruppen IS till terrordåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.