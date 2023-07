Twitter begränsar antalet lästa tweets

Sociala medier-plattformen Twitter begränsar antalet inlägg som konton kan läsa per dygn, skriver Twitters ägare Elon Musk i ett inlägg .

Overifierade konton kan numera läsa högst 600 inlägg per dygn, samtidigt som verifierade konton kan läsa högst 6 000 inlägg per dygn. För nya, overifierade konton, är gränsen satt till högst 300 inlägg per dygn.