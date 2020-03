TV: Här antar läsarna BLT:s utmaning

I lördags utmanade våra reportrar läsarna genom den nya trenden ”Stay At Home Challenge”.

Sitter du själv på ett ”dassigt” ess i rockärmen?

Skicka in dina bästa tricks!

Hygienprodukt, hårdvaluta eller provisorisk fotboll? I rådande coronatider har toarullen fått oväntat mycket uppmärksamhet.

BLT hakade på trenden ”Stay At Home Challenge”, som kort och gott går ut på att kicka, tricksa eller fippsa – you name it – med hjälp av en toarulle.

Responsen från läsarna har inte låtit sig vänta!

I klippen nedan visar Edith Domeij och Niclas Nordmark upp sina imponerande register. Vem gör det bäst?

Edith Domeij

Niclas Nordmark

Antar du vår utmaning?

Kicka, filma och skicka till: webb@blt.se