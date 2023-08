Trump åtalad: "En mycket sorglig dag"

USA:s förre president Donald Trump på Ronald Reagan Washington National Airport för vidare färd in till huvudstaden.

USA:s förre president Donald Trump på Ronald Reagan Washington National Airport för vidare färd in till huvudstaden. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Några minuter före utsatt tid, klockan 22, kom USA:s förre president in i rättssalen där åtalet mot honom skulle läsas upp innan han skulle förklara sig skyldig eller icke skyldig.

"Ren förföljelse"

– Det är förföljelse av en politisk motståndare som leder (i opinionsundersökningarna). Om man inte kan besegra dem får man åtala dem, sade han innan planet vände tillbaka till New Jersey.

Kapitoliumpoliser i salen

Medan Trump via en sidodörr kom in i rättssalen några minuter före utsatt tid dröjde det innan domaren kom in i salen. CNN och BBC rapporterade att Trump satt mellan sina två advokater, tydligt rastlös och otålig.