Topphistorikern: Kriget var oundvikligt

Kom från Roslagen

Avgörande i Poltava

Även under första världskriget och ryska revolutionen utropas ett självständigt men kortlivat Ukraina.

Dykt upp igen och igen

Skador för generationer

Kriget bekräftar en grundregel – att stora imperier inte går under på ett fredligt vis, konstaterar Plokhy. Det finns gott om exempel på europeiska stormakter som lösts upp genom konflikter och krig, i processer som pågått över lång tid.

– Det internationella samfundet gav aldrig Ryssland vad det ville ha: status som rättmätig ledare i det postsovjetiska området. Så det var där dessa spänningar tilltog redan under 90-talet.

Ur Moskvariket föddes senare kejsardömet Ryssland. Under envälden – från tsarer på 1800-talet via Sovjetunionen till Putins regim – har demokratiska meningsmotståndare lyft fram Novgorodriket som inspiration till ett mer demokratiskt Ryssland.

Novgorod försvagades av Hansans tillbakagång, samt av inflation och farsoter. 1471 kunde det autokratiska Moskvariket, styrt av storfurst Ivan III, lägga riket under sig. Moskvafursten lät montera ned den stora klockan och transportera den till Moskva.

Fakta: Serhii Plokhy

Född 1957 i Nizjnij Novgorod i den centrala delen av europeiska Ryssland (dåvarande Gorkij i sovjetrepubliken Ryssland), där hans föräldrar hade stationerats av myndigheterna. Växte sedan upp i Zaporizjzja i Ukraina.

Är professor i ukrainsk historia vid Harvard-universitetet Massachusetts, USA, sedan 2007 och leder universitetets forskningsinstitut i ämnet sedan 2013.

Studerade från början vid universitetet i Dnipropetrovsk, där han senare blev professor. Studerade också i Moskva och Kiev.

Har skrivit 17 historiska faktaböcker, bland annat om de ukrainska kosackerna, Jaltakonferensen, Sovjetunionens sammanbrott och kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. I boken "The origins of the slavic nations" (2006) omtolkade han de östslaviska nationernas identiteter ur ett historiskt perspektiv.

Boken "Det rysk-ukrainska kriget: historiens återkomst" gavs ut i Sverige den 7 juni (Albert Bonniers förlag).