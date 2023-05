Efter avrättningen – Irans ambassadör till UD

Habib Chaab, som hade både svenskt och iranskt medborgarskap, greps under mystiska omständigheter i Turkiet år 2020. Då hade han levt i exil i Sverige i flera år.

I december förra året dömdes han till döden. Under lördagen hängdes han, enligt domstolens nyhetskanal.

Svenska UD skriver i en kommentar att man fördömer avrättningen och att man under lördagen har kallat upp Irans ställföreträdande ambassadör för att protestera mot avrättningen.

"Omänskligt och oåterkalleligt"

"Dödsstraffet är ett omänskligt och oåterkalleligt straff och Sverige, tillsammans med övriga EU, fördömer dess tillämpning under alla omständigheter".

Relationerna mellan Sverige och Iran har länge varit kyliga. Men Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, tror inte att avrättningen har varit en bricka i de politiska relationerna.

"Dikterat av säkerhetstjänsten"

Enligt Said Mahmoudi är det i den här typen av känsliga fall ofta den iranska säkerhetstjänsten som i huvudsak avgör ärendet och dikterar domen.

Utöver Billström har en rad politiker twittrat att de fördömer avrättningen. Bland annat de finska, norska och estniska utrikesministrarna, liksom förra utrikesministern Anne Linde (S) och språkrören Per Bolund och Märta Stenevi (MP).

Fakta: ASMLA

ASMLA står för Arab struggle movement for the liberation of Ahwaz.

Gruppen har sedan millennieskiftet kämpat för självständighet för den arabiska minoriteten i Iran. Gruppen är terrorstämplad av den Iranska regimen och anklagas för inblandning i flera blodiga attentat. Mest känd är attacken mot en parad i staden Ahvaz i sydvästra delen av landet 2018 som krävde över över ett dussin dödsoffer, varav flera barn. ASMLA förnekar inblandning.

Under rättegången mot Habib Chaab, som pekats ut som ledare, har åklagaren hävdat att Irans ärkefiender Israel och Saudiarabien stödjer ASMLA. De anklagar också Danmark och Belgien för att skydda medlemmar.

Irans arabiska minoritet finns främst i oljerika Khuzestanprovinsen. Regionen är trots sina naturtillgångar mycket outvecklad och kämpar med både ekonomiska och politiska problem.

Källa: BBC